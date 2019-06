Libia: Turchia appoggia iniziativa politica del premier Sarraj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il forum discuterà su una road map per dare il via ad una nuova fase (per il paese) e porre le basi costituzionali per tenere contemporaneamente elezioni presidenziali e parlamentari entro la fine del 2019", ha detto Sarraj in una conferenza stampa tenuta a Tripoli nel fine settimana. Il premier di Tripoli ha detto inoltre che il forum nominerà anche un comitato legale specializzato per redigere le leggi necessarie per l'organizzazione delle elezioni sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Il premier libico ha dichiarato che la sua iniziativa prevede “l'attivazione di un’amministrazione decentralizzata, l'uso ottimale delle risorse finanziarie e una riforma della giustizia per tutte le regioni della Libia, garantendo al tempo stesso trasparenza e buon governo". Nella sua iniziativa, Sarraj ha anche fatto riferimento agli emendamenti ministeriali da apportare al governo "per tenere il passo con la natura dei prossimi eventi nazionali, specialmente nei settori dei servizi, dell'economia e della sicurezza, e per completare la revisione delle entrate e le spese delle Banche centrali di Tripoli e di al Baida”. (segue) (Tua)