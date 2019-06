Libia: Turchia appoggia iniziativa politica del premier Sarraj (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ciò si aggiungono gli emendamenti relativi alla sicurezza e alle istituzioni militari per includere i gruppi armati provenienti da tutta la Libia. La settimana scorsa, Ghassan Salamé, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, aveva annunciato che una nuova iniziativa per risolvere la crisi libica sarebbe stata presentata. Le dichiarazioni di Salamé seguono gli incontri del diplomatico Onu con Sarraj, con il generale Khalifa Haftar e il tour internazionale condotto dallo stesso inviato speciale negli Stati Uniti, in Russia, in Italia e in Francia. (Tua)