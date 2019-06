Ucraina: ministero Interno acquisterà 13 aerei An-178

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dicastero dell’Interno dell’Ucraina intende acquistare 13 aerei da trasporto militare An-178, prodotti dalla compagnia locale Antonov. Lo ha affermato il ministro dell’Interno Arsen Avakov, presente alla fiera del settore aerospaziale di Le Bourget, vicino Parigi. “Il dicastero acquisterà 13 An-178 ucraini per la Guardia nazionale e il Servizio per le emergenze statale. Abbiamo concordato la firma del contratto per questo autunno. Si tratta dei primi aeroplani con componenti ucraini ed europee, senza quelle russe”, ha aggiunto il ministro, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Il contratto dovrebbe essere completato in tre anni, mentre i voli dimostrativi degli aerei dovrebbero già avvenire in autunno. (Res)