Economia: Istat, nel 2018 il 9,6% delle famiglie del Sud in stato di povertà assoluta

- L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si è confermata notevolmente superiore nel Mezzogiorno (9,6% nel Sud e 10,8% nelle Isole) rispetto alle altre ripartizioni (6,1% nel Nord-Ovest e 5,3% nel Nord-est e del Centro). Lo ha rilevato l’Istat in un rapporto pubblicato stamattina sui dati della povertà in Italia nel 2018 e che ha stimato in oltre 1,8 milioni il numero di famiglie in povertà assoluta. Analogamente agli anni passati, questo ha fatto sì che – ha spiegato l’istituto di statistica -, sebbene la quota di famiglie che risiede nel Nord sia maggiore di quella del Mezzogiorno (47,7% rispetto a 31,7%), anche nel 2018 il maggior numero di famiglie povere è presente in quest’ultima ripartizione (45,1% contro 39,3% del Nord). Nel Centro si trova il restante 15,6% di famiglie povere. Anche in termini di individui, il maggior numero di poveri (oltre due milioni e 350mila, di cui due terzi nel Sud e un terzo nelle Isole) è risultato risiedere nelle Regioni del Mezzogiorno (46,7%), il 37,6% nelle regioni del Nord, circa 1 milione e 900mila individui (il 22,7% nel Nord-ovest e il 14,8% nel Nord-est). L’incidenza di povertà individuale è stata pari a 11,1% nel Sud, 12,0% nelle Isole, mentre nel Nord e nel Centro è stata molto più bassa e pari a 6,9% e 6,6% (nel Nord-ovest 7,2%, nel Nord-est 6,5%). (segue) (Ren)