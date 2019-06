Economia: Istat, nel 2018 il 9,6% delle famiglie del Sud in stato di povertà assoluta (2)

- Rispetto al 2017 sono rimasti stabili i valori delle incidenze a livello nazionale per tipologia comunale di residenza delle famiglie. Al Nord i comuni centro delle aree metropolitane hanno presentato incidenze di povertà (7,0%) maggiori rispetto ai comuni periferici delle aree metropolitane e ai Comuni sopra i 50mila abitanti (5,4%) e ai restanti comuni più piccoli (5,7%). Al Centro, invece, i Comuni centro di aree metropolitane hanno presentato l’incidenza minore (3,5% di famiglie povere contro 5,6% dei comuni periferici delle aree metropolitane e comuni sopra i 50mila abitanti e 6,4% dei comuni più piccoli). Anche il confronto per tipologia comunale ha evidenziato lo svantaggio del Sud e delle Isole: l’incidenza delle famiglie in povertà assoluta nei Comuni centro di aree metropolitane è stata pari al 13,6% valore che ha raggiunto il 15,7% nel solo Sud. (Ren)