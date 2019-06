Roma: maltrattava convivente, divieto di avvicinamento per uomo di 48 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti di polizia del commissariato Colombo hanno eseguito un divieto cautelare di avvicinamento a una donna nei confronti di un 48 enne romano. L’uomo, che è accusato di maltrattamenti nei confronti della ex convivente, non accettava la fine della loro relazione. Per la donna, da quando era andata a convivere con l'uomo, la vita era diventata un vero e proprio incubo. Il compagno infatti, colto da frequenti raptus di gelosia, la incolpava di avere un amante e di tradirlo. La frequenza delle liti, confermata anche dai vicini di casa della coppia, aveva creato un clima sempre più esasperato tanto che, in diverse occasioni, era intervenuta anche la Polizia. In particolare, ad aprile scorso, dopo aver cercato il fantomatico amante nella varie stanze della casa, l'uomo aveva minacciato la vittima di morte, brandendo un coltello, e poi l’aveva schiaffeggiata e strattonata ripetutamente. In seguito a questo episodio, la donna ha quindi deciso di andarsene via. L'ex compagno però, a quel punto, ha tentato più volte di infilarsi nella casa della donna.(Com)