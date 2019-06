Giustizia: Rosato (Pd), cambiare modalità elezione Csm

- Il vicepresidente della Camera ed esponente del Partito democratico, Ettore Rosato, ospite di Radio Cusano Campus, in merito allo scandalo del Consiglio superiore della magistratura ed alla posizione di Luca Lotti, ha affermato di non volere dare "giudizi morali su nessuno. C'è un problema grande come una casa, la modalità con cui il Csm viene eletto che mette insieme politica e magistratura. Bisogna cambiare quel meccanismo elettorale se si vuole cambiare il sistema. Come si definisce chi va a presiedere un tribunale? Può deciderlo solo un organismo della magistratura che è il Csm, che va eletto in maniera diversa perché questo meccanismo ha dimostrato i suoi limiti. Questi meccanismi", ha concluso il deputato dem, "vengono fuori oggi perché c'è un trojan: se ci fosse stato 25 anni fa, probabilmente sarebbero uscite fuori le stesse cose".(Rin)