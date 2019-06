Polonia: presidente Pgnig conferma che forniture gas dal Qatar non sono in pericolo

- Non c'è ragione di pensare che le forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) provenienti dal Qatar attraverso lo Stretto di Hormuz siano in pericolo a causa dell'accresciuta tensione nel Golfo Persico. Lo ha dichiarato il presidente della compagnia energetica polacca Pgnig, Piotr Wozniak, ripreso da "Polskie Radio 24". Wozniak ha assicurato che "Pgnig sta monitorando la situazione" sorta in seguito all'attacco subito giovedì scorso da due petroliere, una giapponese e l'altra norvegese, nello Stretto. Secondo gli Stati Uniti, dietro l'attacco si celerebbe l'Iran. Anche il Regno Unito, per bocca del ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, dice di non credere "che possa essere stato qualche altro attore". (segue) (Vap)