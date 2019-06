Polonia: presidente Pgnig conferma che forniture gas dal Qatar non sono in pericolo (2)

- Lo stretto di Hormuz è uno snodo importantissimo per il trasporto di greggio dal Golfo Persico. Nonostante le tensioni regionali, vi transita circa un quinto del greggio consumato a livello mondiale. Nel 2009 è stato firmato un contratto in base al quale Qatargas si impegna alla fornitura ventennale di un milione di tonnellate di Gnl a Pgnig, ossia quasi 1,4 miliardi di metri cubi di gas annui. Nel giugno del 2017 Pgnig ha sottoscritto un accordo aggiuntivo per estendere il suddetto contratto. In base alla modifica, Qatargas consegnerà 2 milioni di tonnellate di Gnl all'anno. (Vap)