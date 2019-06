Energia: Russia, inviato tramite oleodotto Druzhba petrolio non contaminato in Germania

- Nella giornata di lunedì 17 giugno, il petrolio russo conforme agli standard di qualità ha cominciato a fluire attraverso l'oleodotto Druzhba alle raffinerie tedesche. "Il problema è stato risolto", ha dichiarato un rappresentante di Rosneft Deutschland, proprietaria di oltre il 50 per cento di una raffineria di petrolio a Schwedt (Brandeburgo). Sono stati ricevuti segnali positivi anche da Total, proprietaria di un'altra raffineria, che riceve petrolio russo attraverso il Druzhba. Esperti tedeschi si dicono convinti che la situazione con la fornitura di petrolio via Druzhba in Germania sarà completamente normalizzata entro poche settimane. In precedenza, il vicepresidente di Transneft, Sergej Andronov, ha dichiarato che il funzionamento dell'oleodotto Druzhba sarebbe stato ripristinato dal primo luglio, dopo l'eliminazione delle parti rimanenti di petrolio non conforme alle norme. (Rum)