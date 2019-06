Trasporto aereo: Atr inizierà ad operare in Angola da luglio (2)

- Secondo Mark Hurst, amministratore delegato di Acia Aero, “l’ingresso di Atr in Angola è una buona notizia. La piattaforma aeronautica Atr, che opera nelle configurazioni passeggeri o cargo, fornisce una preziosa spina dorsale alle compagnie aeree di tutto il mondo, grazie alla loro efficienza economica, flessibilità operativa e forte affidabilità delle spedizioni. Sono perfettamente adattati al business e ai viaggi charter. Non vediamo l'ora di aumentare ulteriormente la domanda in Angola insieme a BestFly”, ha aggiunto. “Siamo grati per il supporto e la collaborazione di BestFly e Acia Aero nel facilitare questo accordo, è sempre un piacere accogliere un nuovo operatore con standard elevati come BestFly e vedere i nostri aerei volare in un nuovo paese”, ha dichiarato Fabrice Vautier, senior vice president commercial di Atr. “La decisione di Bestfly ha perfettamente senso. L'Atr 72-600 brucia il 40 per cento in meno di carburante ed emette il 40 per cento in meno di Co2 rispetto ai jet regionali e ciò rappresenta un chiaro vantaggio per gli operatori”, ha aggiunto. (Com)