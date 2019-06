Economia: Istat, nel 2018 oltre 1 milione e 500mila stranieri residenti in Italia in stato di povertà assoluta

- Nel 2018 gli individui stranieri in povertà assoluta sono stati oltre un milione e 500mila, con una incidenza pari al 30,3%, mentre tra gli italiani è stata del 6,4%. È quanto emerso da un rapporto Istat pubblicato stamattina sui dati della povertà in Italia nel 2018. Le famiglie in povertà assoluta sono composte nel 68,9% dei casi da famiglie di soli italiani (1 milione e 250mila) e per il restante 31,1% da famiglie con stranieri (567mila), ha rilevato l’istituto di statistica, mentre le famiglie di soli italiani hanno rappresentato il 91,3% delle famiglie nel loro complesso contro l’8,7% delle famiglie con stranieri. L’incidenza di povertà assoluta è stata pari al 25,1% per le famiglie con almeno uno straniero (27,8% per le famiglie composte esclusivamente da stranieri) e al 5,3% per le famiglie di soli italiani. La criticità per le famiglie con stranieri è stata maggiormente sentita nei Ccomuni centro di area metropolitana, dove l’incidenza è arrivata al 26,2% (28,8% per le famiglie di soli stranieri). (segue) (Ren)