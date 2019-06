Cultura: venerdì a Roma "Babuino in musica", concerti dal vivo tra piazza del Popolo e piazza di Spagna

- Pianoforte, violoncello, sax e chitarra: questi alcuni degli strumenti, che i musicisti del Conservatorio “Santa Cecilia”, insieme alle voci, suoneranno dal vivo, ad animare via del Babuino in occasione della Festa della musica, venerdì 21 giugno, dalle ore 18 alle ore 21 nel cuore di Roma. Lo comunica l'associazione in una nota. Grazie alla Nuova associazione del Babuino e al direttore del Conservatorio di musica “Santa Cecilia”, Roberto Giuliani, il pubblico potrà assistere ad una serie di mini concerti live, in una passeggiata musicale tra piazza del Popolo e piazza di Spagna. “Abbiamo voluto omaggiare la città di Roma per la prima sera d’estate, in occasione della Festa della musica europea, coinvolgendo romani e turisti in una passeggiata tra temi musicali diversi grazie ai giovani musicisti del Conservatorio di Santa Cecilia", ha dichiarato Maria Letizia Rapetti, presidente della Nuova associazione del Babuino e Boutique manager di Chopard. "Decoro e sicurezza della via, sono gli impegni principali della nostra Associazione, con l’intento di realizzare iniziative speciali come questa, che vedano la nostra splendida strada protagonista e che ci auguriamo riscuotano il favore del pubblico". Per l’occasione, a sostegno delle eccellenze artistiche, la Nuova associazione del Babuino offrirà anche una borsa di studio a un giovane dotato di spiccate qualità musicali, che vorrà intraprendere il percorso di studi presso il Conservatorio “Santa Cecilia”. (segue) (Com)