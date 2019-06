Cultura: venerdì a Roma "Babuino in musica", concerti dal vivo tra piazza del Popolo e piazza di Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma della serata, articolato tra le boutique e non solo, prevede: presso la boutique Aspesi il duo jazz con la voce di Manuela Mameli e Matteo Zaccheo alla chitarra; Chopard ospita con arie d’opera Goar Faradzhian soprano, Alessandro Lanzi tenore, Umberto Cipolla pianoforte; da Emporio Armani un quartetto al femminile con Federica Inson flauto, Buse Korkmaz violino, Clara Belladone viola, Caroline Lucas violoncello; Etro ospita il duo jazz con Roberta Laurenzi voce e Valerio Guaraldi chitarra; da Gente il duo jazz con la voce di Alessandro Bellinzoni e la chitarra di Luca Giannini; presso Hausmann il duo clarinetto Gregorio Maria Paone e fisarmonica Mario Piluso; all’Hotel de Russie il trio jazz composto da Veronica Marini voce, Antonio Floris chitarra, Dario Piccioni contrabbasso; presso la boutique di Hogan il duo di sassofoni jazz, Andrea Fusacchia e Gabriel Marciano; da Marni il violoncello di Kinga Sadzinska e la chitarra di Angelo Magnifico; Moschino ospita Stefano Cilia chitarra, Vittorio Solimene tastiera, Francesco Merenda batteria; presso Pinko musica antica con la soprano Francesca Proietti ed Edoardo Blasetti alla tiorba; Roberto Coin ospita Iben Bogvad Kejser al violino barocco e Olena Kurkina al liuto; presso Santoni Virginia Vignera arpa con Marcello Danza clarinetto; da Vhernier il duo di violini di Valeria Fabbri e Alice Di Viggiano. La serata è resa possibile grazie anche alla partecipazione di Tiffany & Co, con l’immagine “musicale” dell’evento creata dallo studio grafico InEvoluzionet. (Com)