Bielorussia: Minsk aprirà sede diplomatica in Colombia

- La Bielorussia intende aprire un'ambasciata in Colombia. Questo quanto si legge sul portale per le informazioni legali di Minsk, in seguito alla decisione presa dal Consiglio dei ministri bielorusso. L'ambasciata dovrebbe venire inaugurata nel corso del 2019, come riferisce l'agenzia di stampa "Belta".(Res)