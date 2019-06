Milano: la lunga notte del Consiglio comunale, tra barricate, selfie e coperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte insonne per i consiglieri comunali milanesi, convocati per una seduta durata quasi 14 ore. All'ordine del giorno la delibera sulla riforma tariffaria del trasporto pubblico locale. Alle 6.15, quando la seduta è stata chiusa e aggiornata a mercoledì pomeriggio, sul testo "gravavano" ancora quasi 400 emendamenti. Solo dodici quelli discussi tra il pomeriggio di ieri e questa mattina, ulteriormente appesantiti dai subemendamenti presentati dalle opposizioni, intenzionate a fare di tutto per impedire l'aumento del biglietto singolo a 2 euro. Uno scontro che i rappresentanti dei milanesi hanno raccontato sui social network fino all'alba. Gli scranni dell'opposizione affollati nel pomeriggio (presenti per l'occasione anche i parlamentari Mariastella Gelmini di Forza Italia e Alessandro Morelli della Lega), si sono progressivamente svuotati. Alle foto postate su Facebook con i gruppi consiliari quasi al completo, muniti di cartelli di protesta, si sono succedute alle prime ore del giorno quelle dei sette superstiti del centrodestra - Massimiliano Bastoni, Gabriele Abbiati e Silvia Sardone della Lega, Fabrizio De Pasquale e Andrea Mascaretti di Forza Italia, Matteo Forte (Milano Popolare) e Manfredi Palmeri (Io corro per Milano) - uniti e combattivi. "Ancora in Consiglio comunale, ad oltranza tutta la notte da ieri alle 16.30, per opporci all'ingiustificato e vergognoso aumento Atm imposto dalla sinistra che come al solito vuole spremere i cittadini onesti", racconta Sardone nella didascalia. Ha resistito fino alla chiusura anche il consigliere di Milano in Comune, Basilio Rizzo. In formazione quasi completa è arrivato a mattina anche il gruppo dei pentastellati: solo Gianluca Corrado, all'alba, ha lasciato l'Aula di Palazzo di Marino. (segue) (Rem)