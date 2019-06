Milano: la lunga notte del Consiglio comunale, tra barricate, selfie e coperte (2)

- Mentre i consiglieri di opposizione inveivano contro il rincaro del ticket per il trasporto pubblico, la maggioranza subiva in silenzio e a occhi socchiusi quello che la consigliera Pd Alice Arienta ha definito "ostruzionismo fine a se stesso, dove l'unico obiettivo è la volontà di protagonismo senza proposte". L'esponente dem ha scelto abiti comodi per affrontare la notte, che hanno fatto sorridere e rinvigorito l'opposizione. "Se qualcuno della maggioranza si è messo in pigiama, significa che hanno capito che li terremo qui fino a mattina", ha esultato Abbiati in Aula. Nella notte sono comparse anche le coperte e qualcuno ha cercato di schiacciare un pisolino. Una lunga maratona intervallata da foto dell'alba in una "Milano deserta e bellissima", post social in cui si racconta la ricerca sfrenata di bar aperti in cui bere un caffè e si ironizza sugli emendamenti dell'opposizione: "Si parla di sostituire la parola 'mantenere' con quella 'sostenere'...in un altro emendamento si è fatto riferimento alle estrazioni del lotto...", racconta su Facebook Alessandro Giungi (Pd) intorno alle 4.30 della mattina. E tra la maggioranza c'è anche chi punta il dito contro il "regolamento da dementi" dell'Aula di Palazzo Marino, che - spiega Franco d'Alfonso della lista civica Beppe Sala sindaco - permette l'esibizione di analfabeti funzionali e costringe inutilmente una cinquantina di persone che dovrebbero rappresentare la città ad ascoltare assurdità spacciate per ostruzionismo contro le nuove tariffe Atm". "La democrazia rappresentativa - sentenzia il civico alle prime ore del giorno - è sull'orlo del baratro e ha deciso di fare un deciso passo in avanti". Per quanto riguarda la giunta, l'assessore alla Mobilità Marco Granelli è stato il solo a fare 14 ore di Consiglio no stop. A dargli manforte, è arrivata a sorpresa all'alba la collega dello Sport Roberta Guaineri. Dopo cena, invece, Granelli è stato spalleggiato dal sindaco Sala e dalla vice Scavuzzo. E in seconda serata è apparso anche l'assessore alle Politiche sociali uscente Pierfrancesco Majorino, che in Aula si è intrattenuto in chiacchiere con i colleghi neo-europarlamenti Silvia Sardone (Lega) e Carlo Fidanza (Fratelli d'Italia). (Rem)