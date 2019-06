Editoria: Lucci (Corecom), continuare dialogo con governo, su fake news bisogna partire da scuola

- Per i Comitati regionali per le Comunicazioni "è la prima volta in assoluto che il governo sceglie di dedicare una giornata ad ascoltare la voce delle Regioni": così il presidente nazionale Corecom, Filippo Lucci, nell'ambito degli Stati Generali dell'Editoria, in corso a Roma, alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Vito Crimi, in merito alla qualità dell'informazione e pluralismo dei territori. "I Corecom", ha proseguito Lucci, "sono realtà territoriali che hanno la forza di ascoltare i comuni, le università, le scuole, le parrocchie, di confrontarsi con loro e di riportare a livello nazionale esigenze, opportunità, difficoltà che arrivano dai territori. E' un compito complesso, difficile, secondo noi è importante ripartire dalla scuola. Da soli non possiamo combattere la disinformazione, le fake news, se non creiamo le condizioni nei ragazzi di oggi, e adulti di domani, per riconoscere le notizie false. Le diversità che arrivano dai Corecom sono un punto di forza, se vengono rappresentate come punto di raccordo. Abbiamo la necessità", ha concluso Lucci, "di continuare questo dialogo" con il governo "che comincia oggi". (Rin)