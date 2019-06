Casapound, Sibilia: liberare palazzo occupato a Roma

- “4,6 milioni di euro è il danno alle casse dello Stato arrecato dall'occupazione di Casapound. Sono soldi sottratti ai cittadini italiani. E' arrivato il momento di dire basta”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia, in merito al palazzo occupato da Casapound in via Napoleone III, a Roma.(Rer)