Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) partecipa alla cerimonia di taglio del nastro del “Muro dell’Energia”, un murales di circa 130 metri quadrati che che racconta l’efficienza energetica attraverso il binomio “energia-emozioni” reso materiale dai disegni dei bambini di tutto il mondo.Piazza Emilio Alfieri, Stazione Milano Bovisa (ore 11.00)L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla presentazione della mostra "Preraffaeliti. Amore e Desiderio", in programma nelle sale del Palazzo dal 19 giugno al 6 ottobre 2019.palazzo Reale, Sala Conferenze, piazza Duomo 14 (ore 12.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del libro di Walter Veltroni “Roma. Storie per ritrovare la mia città”.Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II (ore 18.25) (segue) (Rem)