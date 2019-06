Energia: Russia-Ucraina, Gazprom pronta a rilanciare colloqui su transito del gas

- La compagnia russa Gazprom ha proposto all'Ucraina di rilanciare i colloqui sul transito del gas, riprendendo i negoziati con la società ucraina Naftogaz dopo aver raggiunto un accordo amichevole nella causa d’arbitrato internazionale dell’Aia. Lo ha detto Sergej Kuznets, un rappresentante del consiglio di amministrazione di Gazprom, nel corso di una conferenza stampa incentrata sull’export. "Abbiamo presentato questa proposta durante i colloqui trilaterali (Russia, Ucraina e Ue) tenutisi lo scorso gennaio. Aleksej Miller (l’amministratore delegato di Gazprom) ha detto che siamo pronti a rilanciare nuovamente i colloqui, ma il problema è che la controparte ucraina insiste sulla necessità di modificare i termini dell’accordo in sede arbitrale”, ha detto Kuznets. I negoziati trilaterali sono volti a risolvere la questione relativa al transito del gas naturale russo attraverso il territorio ucraino, in vista della scadenza dell'accordo attualmente in vigore, prevista per la fine del 2019. (Rum)