Bulgaria: premier Borisov, "neutralità" da produzione carbone entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria intende ridurre le emissioni di gas serra, in modo da raggiungere la "neutralità" per quanto riguarda la produzione di carbone entro il 2050. E' l'impegno annunciato dal primo ministro bulgaro Bojko Borisov, il quale ha avuto ieri sera un colloquio telefonico con il segretario generale Onu Antonio Guterres. Secondo quanto riferisce una nota del governo di Sofia, il colloquio è avvenuto su iniziativa di Guterres, il quale ha ringraziato Borisov per l'impegno sulla protezione ambientale e sul rispetto degli accordi di Parigi sul clima. Guterres ha invitato Borisov a prendere parte al summit sul cambiamento climatico, che sarà organizzato a New York a settembre nell'ambito dei lavori dell'Assemblea generale Onu. Il premier bulgaro ha sottolineato che il suo paese ha già superato gli obiettivi preposti riguardo il potenziamento delle fonti rinnovabili di energia, raggiungendo una quota del 18,8 per cento, un dato che rende la Bulgaria tra i paesi leader dell'Ue.(Bus)