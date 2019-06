Malawi: leader opposizione Chakwera giura come parlamentare

- Il leader dell'opposizione del Malawi, Lazarus Chakwera, ha prestato giuramento come membro del parlamento nella capitale Lilongwe. Il giuramento, come riferisce la stampa locale, è avvenuto nonostante Chakwera non abbia riconosciuto l'esito delle elezioni presidenziali del mese scorso, vinte dal presidente in carica Peter Mutharika, annunciando ricorso in tribunale per chiedere l’annullamento dello scrutinio. Contro la rielezione di Mutharika l’opposizione è scesa in piazza all’inizio di giugno. Secondo i risultati ufficiali, Mutharika è stato riconfermato alla guida del paese con il 38,6 per cento delle preferenze contro il 35,4 per cento di Chakwera e il 20,2 per cento dell'attuale vicepresidente Saulos Klaus Chilima. La proclamazione di Mutharika è avvenuta dopo che l'Alta corte del Malawi ha revocato la sua richiesta di rinviare "a data da destinarsi" la diffusione dei risultati definitivi, imponendo la revisione giudiziaria dei ricorsi per brogli presentati in 10 distretti del paese. Il 21 maggio, un totale di 6,8 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare i 193 seggi del parlamento e per eleggere il nuovo presidente del Malawi. Il presidente in carica Mutharika, 78 anni, ha corso per un secondo mandato alla guida del paese. A sfidare il capo dello Stato si sono presentati in totale sette candidati. (Res)