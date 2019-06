Polonia: ministro Esteri Czaputowicz propone estensione sanzioni contro Mosca di un anno

- Le autorità polacche auspicano che le sanzioni contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina siano estese non di sei, ma di ben dodici mesi. Lo ha dichiarato a Bruxelles il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Czaputowicz ha fornito al Consiglio Affari esteri una relazione della visita compiuta di recente in Ucraina assieme all'omologa svedese, Margot Wallstroem. Il capo della diplomazia polacca non vede cambiamenti nella posizione del Cremlino nei confronti di Kiev e ritiene quindi che l'Unione europea debba reagire in maniera adeguata. L'ultima volta che l'Ue ha deciso di estendere le sanzioni contro la Russia è stata a marzo, a causa dell'escalation di tensioni nello Stretto di Kerch e nel Mar d'Azov. (segue) (Vap)