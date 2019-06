Polonia: ministro Esteri Czaputowicz propone estensione sanzioni contro Mosca di un anno (2)

- Mosca continua a trattenere 24 marinai ucraini fermati nel novembre 2018 nella regione. Lo scontro del 25 novembre scorso tra Russia e Ucraina nel Mar d'Azov è culminato con la confisca di tre navi ucraine da parte delle forze russe, insieme a tutto l’equipaggio; alcuni dei marinai di Kiev sono inoltre rimasti feriti dai colpi provenienti dai vascelli russi. Quello che emerge con evidenza dall’incidente è che per la prima volta dall’inizio della crisi ucraina nel 2014, le forze armate dei due paesi si sono scontrate in maniera diretta, senza il coinvolgimento di gruppi paramilitari e milizie private da parte russa. Tre navi ucraine, le navi da pattugliamento classe Gurza-M Berdyansk e la Nikopol e il rimorchiatore Yany Kapu, erano partite da Odessa dirette al porto di Mariupol, nel Mar d’Azov. Spostandosi in prossimità della costa della Crimea, le tre imbarcazioni sono state intercettate da navi russe, che gli hanno poi impedito l’accesso attraverso lo Stretto di Kerch dopo un breve conflitto a fuoco. Le autorità di Mosca non hanno negato la dinamica dello scontro, attribuendo la responsabilità dell’incidente ad una “provocazione ucraina”. (segue) (Vap)