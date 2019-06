Energia: Kuznets (Gazprom), Danimarca dovrà pagare perdite per ritardi progetto Nord Stream 2

- La riluttanza della Danimarca a fornire le licenze necessarie per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 e i relativi ritardi potrebbero determinare delle perdite che Copenaghen, prima o poi, dovrà compensare. Lo ha detto Sergej Kuznets, membro del consiglio di amministrazione di Gazprom durante una conferenza stampa dedicata all’export di gas. "Per quanto ne so, la compagnia Nord Stream 2 Ag, (operatore del progetto) ha fatto intendere che gli investimenti sono già stati effettuati e che i ritardi sul coordinamento delle rotte del gasdotto potrebbero causare delle perdite che prima o poi sarà necessario compensare", ha detto Kuznets. (segue) (Rum)