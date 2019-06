Ungheria-Bosnia: oggi a Budapest incontro tra premier Orban e presidente Dodik

- Il presidente di turno e rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik incontrerà oggi a Budapest il primo ministro ungherese Viktor Orban. Secondo quanto si legge in un comunicato della presidenza di Sarajevo, l'incontro conclude la due giorni di Dodik in Ungheria, dopo che il capo dello stato ha incontrato ieri l'episcopo della Chiesa ortodossa serba a Budapest Lukijani. Dodik ha detto in apertura della visita a Budapest di volere "illustrare agli interlocutori la situazione in Bosnia" e ha evidenziato che "è molto importante dialogare per capirci". Dodik ha dichiarato che "Orban gode indubbiamente di un forte sostegno in Ungheria, come indicano i risultati delle recenti elezioni europee e sarà interessante sentire la sua stima sugli sviluppi all'interno dell'Ue, dato che lui stesso è uno dei leader di spicco all'interno dell'Unione". (Bos)