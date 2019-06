India: stampa, colloquio Modi-Trump sul commercio a margine del G20 (4)

- Secondo fonti governative ascoltate dal quotidiano, il ministero del Commercio indiano potrebbe decidere di non negoziare sul Sistema delle preferenze generalizzate, per puntare invece sull’esportazione di oltre 150 prodotti individuati per trarre vantaggio dalle dispute commerciali in corso tra Usa e Cina. Un altro tema fondamentale dovrebbe essere quello della difesa. L’India ha ordinato droni Sea Guardian, elicotteri multiruolo Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk e sistemi di difesa aerea Nasams (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Gli Stati Uniti, inoltre, vorrebbero vendere all’India i sistemi missilistici Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) e Patriot Pac-3. (Inn)