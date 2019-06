M5s: da "Repubblica" e "il Fatto" ricostruzioni totalmente inventate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle scrive, in una nota, che "le ricostruzioni di 'Repubblica' e 'il Fatto Quotidiano' in merito alla riunione di ieri mattina tra i ministri M5s sono totalmente inventate e indicano la scarsissima conoscenza dei fatti da parte dei giornalisti". (Com)