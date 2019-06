Egitto: richiesta di indagini sulla morte dell’ex presidente Morsi

- Le organizzazioni egiziane per la difesa dei diritti umani hanno chiesto l’apertura di un’indagine per accertare le cause della morte dell’ex presidente Mohammed Morsi avvenuta ieri in tribunale al Cairo durante un’udienza del processo a suo carico. Sul caso è intervenuto l’ex presidente tunisino, Mouncef Marzouki: “Morsi è morto da martire e possiamo certamente dire che è morto sotto tortura”, ha detto l’ex capo dello Stato tunisino in un’intervista all’emittente satellitare qatariota “al Jazeera”. I Fratelli musulmani in una nota definiscono la morte di Morsi come “un crimine commesso dall’esercito” e chiedono agli egiziani di commemorarlo con un funerale di massa e una manifestazione davanti alle ambasciate egiziane all’estero. (segue) (Res)