Egitto: richiesta di indagini sulla morte dell’ex presidente Morsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale egiziano, Nabil Sadeq, ha stabilito il sequestro delle telecamere collocate nell’aula del tribunale dove si è sentito male e successivamente è morto l’ex presidente Morsi. Quest’ultimo aveva parlato per circa cinque minuti con il giudice nell’ambito del processo per spionaggio prima di accasciarsi. “Mentre si trovava con altri imputati presso la corte di Nasr City, Morsi è svenuto ed è stato immediatamente trasferito in ospedale, dove è stato dichiarato morto”, si legge. L’ex presidente egiziano è stato colto da malore dopo che la corte si era ritirata per deliberare. Secondo un “esame medico preliminare” Morsi “non aveva la pressione sanguigna, né battito cardiaco”, “non respirava e gli occhi leggermente aperti non reagivano agli stimoli luminosi”. Morsi è stato trasferito in ospedale alle 16:50 e sul corpo i medici non hanno riscontrato ferite visibili recenti, si legge nel rapporto. Il procuratore ha inviato una squadra di pubblici ministeri presso l’ospedale dove era giunto Morsi per ispezionare il cadavere. Inoltre, Sadeq ha stabilito che vengano interrogati gli imputati che si trovavano con Morsi sul banco degli imputati prima che si accasciasse. Un alto comitato di medicina legale dovrà preparare un rapporto sulle cause della morte di Morsi prima di seppellirlo, ha stabilito infine il procuratore. (segue) (Res)