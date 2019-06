Egitto: richiesta di indagini sulla morte dell’ex presidente Morsi (4)

- Vince di misura le elezioni del giugno del 2012 e promette di guidare un governo “per tutti gli egiziani”. La sua esperienza al potere sarà tuttavia particolarmente turbolenta. I critici lo accusano di permettere agli islamisti di monopolizzare lo scenario politico egiziano e di concentrare tutti i poteri nelle mani della Fratellanza. Inoltre, viene duramente attaccato per la gestione dell’economia. L’opposizione inizia a scendere in piazza già nel novembre del 2012 dopo un decreto nel quale il capo dello Stato aumenta i propri poteri in vista della redazione di una nuova Costituzione. Un altro decreto autorizza le forze armate a proteggere le istituzioni nazionali in vista di un referendum programmato per il 15 dicembre, con disposizioni affini all’imposizione della legge marziale. I militari tornano nelle caserme dopo l’approvazione della Carta, ma ben presto sono costretti a intervenire nuovamente a causa di durissimi scontri nel Sinai tra oppositori e sostenitori di Morsi che provocano la morte di oltre 50 persone. (segue) (Res)