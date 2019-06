Egitto: richiesta di indagini sulla morte dell’ex presidente Morsi (5)

- Il 29 gennaio del 2013 l’allora ministro della Difesa Abdel Fatah al Sisi, oggi presidente dell’Egitto, lancia un primo avvertimento e afferma che la crisi politica potrebbe portare “al collasso dello Stato”. Nell’aprile successivo nasce un movimento di protesta chiamato Tamarod (Rivolta) che raccoglie firme per la convocazione di nuove elezioni presidenziali. Gli attivisti organizzano proteste di massa in occasione dell’anniversario dell’ascesa al potere di Morsi e, il 30 giugno del 2013, milioni di persone scendono in strada in tutto l’Egitto. Il giorno dopo, Al Sisi annuncia in un discorso televisivo la deposizione del capo dello Stato. Posto agli arresti, Morsi attraversa una lunga e travagliata trafila giudiziaria culminata in una condanna a morte annullata nel novembre del 2016 dalla Corte di cassazione. Prima di morire l'ex presidente egiziano era imputato in due processi: quello per l'evasione di massa di detenuti all'epoca della rivolta contro Mubarak e quello su una presunta attività di spionaggio a favore del movimento islamista palestinese Hamas e del movimento sciita libanese Hezbollah. (Res)