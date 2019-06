Scala: Sala, escluda oggi decisione su Pereira, serve Cda dedicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non arriverà oggi una decisione sul futuro della Soprintendenza del teatro alla Scala. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, entrando questa mattina alla riunione del Cda. “Oggi escludo una decisione, perché il punto che vi interessa (successione del soprintendente Alexander Pereira o proroga del suo incarico, ndr) non è all’ordine del giorno”, ha detto rivolto ai giornalisti. “Il che - ha proseguito il primo cittadino, che è anche presidente del Cda della Scala - non vuol dire che non se ne discuterà, però è praticamente impossibile una decisione formale oggi, perché su un tema così importante vorrei un Cda dedicato e con quel punto all’ordine del giorno”. (Rem)