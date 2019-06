Repubblica Ceca: oggi riunione opposizione per proporre mozione sfiducia contro Babis

- I partiti di opposizione in Repubblica Ceca decideranno oggi se proporre una mozione di sfiducia contro il primo ministro Andrej Babis. Perché la mozione abbia successo c'è bisogno di un voto ampio che vada oltre i le formazioni di opposizione: la mozione deve trovare qualche voto anche da parte dei parlamentari che oggi sostengono il governo, ma i socialdemocratici del Cssd hanno già detto che non vedono alcun motivo per far cadere l'esecutivo. Petr Fiala, leader del Partito civico democratico (Ods), ammette che al momento la mozione di sfiducia non ha la maggioranza ma ritiene che la situazione sul possibile conflitto di interessi del primo ministro Babis sia così grave da pensare che il tentativo di far cadere il governo debba avvenire. Un incontro tra i partiti di opposizione è previsto oggi e in caso di accordo, un voto di sfiducia potrebbe avere luogo la settimana prossima. (segue) (Vap)