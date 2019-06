Repubblica Ceca: oggi riunione opposizione per proporre mozione sfiducia contro Babis (2)

- Fiala spiega che in caso il governo non ottenga la fiducia della Camera: "sarebbe politicamente corretto per questo esecutivo continuare il suo lavoro con un altro primo ministro". Il segretario di Ods vuole conoscere l'opinione dei partiti che attualmente sostengono il governo. "Voglio chiedere a Jan Hamacek e Tomio Okamura se appoggiano ancora incondizionatamente il governo. Chiedo loro pubblicamente se la Repubblica Ceca può avere un primo ministro che è sotto accusa, se i cittadini devono pagare per gli affari di Babis ", ha sottolineato Fiala, aggiungendo che è importante chiarire all'opinione pubblica chi sostiene direttamente Babis. "Crediamo che ci siano così tanti problemi che incombono sul primo ministro che non ha più tempo per svolgere i suoi compiti istituzionali," ha concluso Fiala. Sia l'opposizione che il governo attendono la giornata odierna per capire se l'attuale esecutivo manterrà la fiducia della maggioranza. (segue) (Vap)