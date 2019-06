Repubblica Ceca: oggi riunione opposizione per proporre mozione sfiducia contro Babis (5)

- La società civile potrebbe quindi mettere in difficoltà Babis come non ci sono finora riusciti gli avversari politici, troppo deboli per mettere il premier di fronte alle numerose contraddizioni fra incarico istituzionale e interessi economici. A questo va aggiungersi l’ulteriore problematica rappresentata dai rapporti preliminari forniti dalla Commissione europea alle autorità di Praga sull'inchiesta legata ai sussidi ricevuti da Agrofert, il colosso industriale fondato dal primo ministro ceco. Le sovvenzioni all'agricoltura assegnate ad Agrofert tra il 2012 e l'aprile 2019 sarebbero pari a 6,52 miliardi di corone ceche (circa 250 milioni di euro): Bruxelles chiede la restituzione della quota riconosciuta a partire dal febbraio 2017, quando le modifiche alla legge ceca sul conflitto d'interessi entrarono in vigore e Babis affidò Agrofert a un trust. (segue) (Vap)