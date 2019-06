Medio Oriente: Pechino avverte Usa di non aprire il "vaso di Pandora"

- La Cina ha messo in guardia gli Stati Uniti contro l'apertura di un "vaso di Pandora" in Medio Oriente dopo che Washington ha annunciato lo spiegamento aggiuntivo di mille militari nella regione, alimentando il timore di uno scontro con l'Iran. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che ha anche esortato Teheran a non abbandonare l'accordo sul suo programma nucleare "così facilmente" dopo che l'Iran ha riferito che supererebbe il limite delle scorte di uranio se le potenze mondiali non riuscissero a rispettare gli impegni previsti dall'accordo entro dieci giorni. Wang ha detto ai giornalisti in un briefing che la Cina è "ovviamente molto preoccupata" per la situazione nel Golfo, e ha invitato tutte le parti ad allentare la tensione e non andare verso uno scontro. (segue) (Cip)