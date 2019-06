Medio Oriente: Pechino avverte Usa di non aprire il "vaso di Pandora" (2)

- "Chiediamo a tutte le parti di rimanere razionali, di esercitare moderazione, non intraprendere azioni che portino ad una escalation delle tensioni regionali e a non aprire un vaso di Pandora", ha detto Wang. Secondo il capo della diplomazia di Pechino, "la parte statunitense dovrebbe modificare i suoi metodi di pressione estrema: qualsiasi comportamento unilaterale non ha alcuna base nel diritto internazionale", avvertendo che ciò potrebbe portare ad "una crisi ancora più grande". "Speriamo che l'Iran sia cauto nel prendere le sue decisioni e a non abbandonare con leggerezza questo accordo", ha affermato Wang. "La determinazione della Cina a salvaguardare l'accordo globale non è cambiata. Siamo disposti a collaborare con tutte le parti per continuare a fare sforzi per la piena ed effettiva attuazione dell'accordo", ha rimarcato Wang. (segue) (Cip)