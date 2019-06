Albania-Italia: Tonoli (Unione Cattolica) ricevuto dal presidente Meta

- Una delegazione del partito Unione Cattolica, guidata dal segretario Ivano Tonoli, ha incontrato ieri il presidente della Repubblica di Albania Ilir Meta che rappresenta l'espressione del pluralismo democratico e cattolico del proprio popolo. "Essere portavoce del pensiero della Chiesa Cattolica in Albania mi onora in quanto rappresenta un notevole passo avanti verso una integrazione ideologica, religiosa e di pensiero tra due Stati diversi sorretti tuttavia dalla necessità di confrontarsi per accrescere i contenuti della propria concezione della vita", ha così dichiarato Ivano Tonoli al termine dell'incontro stando a quanto riferisce una nota.(Res)