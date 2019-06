Sicurezza: Torino, scoperta una serra artigianale di marijuana a Vanchiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Commissariato “Dora Vanchiglia”, a Torino, hanno individuato due cittadini italiani, un trentottenne e un cinquantenne, responsabili distintamente del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente. Sabato mattina i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare in corso Casale. Qui hanno trovato circa 25 grammi di hashish e marijuana custoditi all’interno di due barattoli in vetro, un coltello con tracce di stupefacente e un bilancino di precisione. Il controllo, esteso al box di pertinenza del trentottenne, ha permesso agli operatori di scoprire che il proprietario nascondeva nel seminterrato un armadio in tela coibentata con all’interno un piccolo ventilatore, una lampada alogena con portalampada in metallo riflettente, un estrattore con filtro di spurgo e una ventola di immissione aria, il tutto era collegato ad un trasformatore con temporizzazione e un termostato per il controllo della temperatura e dell’umidità. Con molta probabilità la piccola serra artigianale è stata utilizzata dal 38enne per produrre la marijuana, ma, il forte odore diffuso lo ha fatto desistere dal proseguire la produzione. (segue) (Rpi)