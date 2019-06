Sicurezza: Torino, scoperta una serra artigianale di marijuana a Vanchiglia - foto

- Gli agenti dell’ufficio Investigativo hanno sequestrato In via Giulia di Barolo altri 150 grammi di eroina in pietra, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione, due coltelli con tracce di droga, 3 telefoni cellulari e oltre 800 euro in denaro contante. (Rpi)