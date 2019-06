Germania-Ucraina: Donbass e Nord Stream 2 al centro di colloqui Zelensky-Merkel

- L'attuazione degli Accordi di Minsk sul Donbass, il percorso di riforme in Ucraina orientale e i problemi relativi alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2 saranno al centro dei colloqui previsti oggi a Berlino fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il cancelliere tedesco Angela Merkel. Come riferisce un portavoce del governo tedesco, ripreso dall'agenzia di stampa "Interfax Ucraina", Merkel "sarà indubbiamente interessata alle intenzione programmatiche di Zelensky in termini di politica interna e il suo giudizio sulle riforme attuate negli anni precedenti". Zelensky è stato ieri in Francia, a Parigi, mentre oggi a Berlino incontrerà anche il presidente Frank-Walter Steinmeier. (Res)