Alba: lavori sulla pavimentazione, via Roma chiusa al traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Alba (Cuneo), fino a giovedì 20 giugno 2019 sarà interrotto il transito veicolare nel tratto di via Roma, in corrispondenza dell’accesso carraio, in prossimità del civico 6, per permettere la realizzazione della pavimentazione in porfido e la sigillatura con boiacca di cemento.Sara cura dell’Amministrazione di Alba, in concorso con la ditta appaltatrice, mettere in atto quanto necessario per limitare al minimo i possibili disagi ai residenti e alle attività insediate.(Rpi)