Marocco: al via operazione Marhaba per facilitare rientro espatriati per ferie

Rabat, 18 giu 09:10 - (Agenzia Nova) - E' iniziata l'operazione Marhaba volta a facilitare il transito dei marocchini che vivono all'estero verso il loro paese in occasione delle ferie. A renderlo noto è l'agenzia di stampa ufficiale marocchina "Map". Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha definito l'operazione come un "esempio mondiale di buon coordinamento tra paesi limitrofi" e "la più grande del suo genere in Europa". L'esponente del governo di Madrid ha parlato in occasione di una visita al porto di Algeciras, da dove partono le navi con a bordo di marocchini residenti in Europa e diretti a Tangeri. (Res)