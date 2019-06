Difesa: ministro delegato marocchino Loudyi riceve generale pakistano Hayat

- Il ministro delegato al capo del governo marocchino, responsabile dell'amministrazione della Difesa, Abdeltif Loudyi, ha ricevuto ieri il generale Zubair Mahmood Hayat, presidente del comitato misto dei capi di stato maggiore del Pakistan, in visita nel regno nordafricano. Durante questo incontro, le due parti hanno evidenziato “i rapporti bilaterali di amicizia e cooperazione che legano i due paesi, contrassegnati da fiducia e rispetto reciproco”, afferma una dichiarazione dell'amministrazione nazionale della Difesa di Rabat. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, i due funzionari hanno esaminato, in questa occasione, lo stato della cooperazione bilaterale nel settore della "difesa" e le modalità per la collaborazione. (Mar)