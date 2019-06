Marocco: presidente andaluso Moreno a Rabat per rafforzare la cooperazione bilaterale

- Il presidente del governo autonomo dell'Andalusia, in Spagna, Juan Manuel Moreno, ha iniziato ieri a Rabat una visita ufficiale di tre giorni in Marocco con l'obiettivo di dare nuovo impulso al commercio bilaterale. Questa è la prima visita di Moreno di fuori dell'Andalusia, “in un paese dove le opportunità di investimento sono enormi per la sua regione”, afferma il portale d’informazione marocchino “Le 360”. Il presidente dell’Andalusia è stato ricevuto dal capo del governo marocchino, Saad Eddine El Othmani, in un incontro con altri funzionari del governo, tra cui il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Nasser Bourita. (Mar)