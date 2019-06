Marocco: si avvicina la data dell'inaugurazione dello stabilimento Psa a Kenitra

- L'inaugurazione ufficiale della nuova fabbrica della casa automobilistica francese Psa a Kenitra si svolgerà giovedì 20 giugno. Mancano due giorni dell'apertura di questo nuovo sito industriale, destinato a diventare una punta di diamante dell'industria automobilistica in Marocco. Situato nel cuore dell'Atlantic Free Zone, l'impianto Psa ha una capacità iniziale di 90 mila veicoli all'anno (di cui 20 mila saranno prodotti nel 2019) e ha richiesto un investimento di 557 milioni di euro. La gestione di Psa prevede di aumentare la capacità del sito di Kenitra a 100 mila veicoli all'anno entro il 2020, non escludendo la possibilità di raddoppiarla, eventualmente, per raggiungere 200 mila veicoli all'anno. La maggior parte della produzione, il 90 per cento, sarà diretta ai mercati di esportazione, in particolare verso il resto dell'Africa e il Medio Oriente. (Mar)