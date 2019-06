Mauritania: candidato Ghazouani, subito lancio di pietre da sostenitore avversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento della campagna elettorale per le presidenziali mauritane del candidato Mohamed Ould Ghazouani, nella provincia della parte sud di Nouakchott, ha denunciato che sono state lanciate pietre da un sostenitore di uno dei candidati avversari contro il proprio esponente politico durante un comizio. In una dichiarazione rilasciata alla stampa, la campagna di coordinamento del candidato Ghazouani ha detto che la scorsa notte in un comizio elettorale a El Mina, i sostenitori di uno dei candidati avversari hanno attaccato i sostenitori del loro rappresentante, proferendo minacce e insulti razzisti. Il coordinamento ha denunciato questo tipo di comportamento “non democratico contrario alla civiltà e alla cittadinanza, ostili all'unità nazionale e alla coesione sociale, dannosi per la democrazia”. (Res)