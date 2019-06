Kosovo-Serbia: vice assistente segretario Usa Palmer, iniziativa franco-tedesca non alternativa a dialogo Ue (6)

- Un altro tema al centro del vertice di Parigi dovrebbe essere anche quello dei dazi al 100 per cento che Pristina ha imposto sulle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia. Un argomento affrontato anche durante il vertice di Berlino. Secondo il premier albanese Edi Rama, il cancelliere Merkel e il presidente francese Macron "con molta pazienza hanno chiesto più volte a Haradinaj di sospendere temporaneamente la decisione sui dazi, per un periodo di 4 o 6 mesi, impegnandosi di intervenire personalmente sul dialogo fra Kosovo e Serbia". Il premier albanese ha ammesso di essere "intervenuto due volte suggerendo a Haradinaj di accettare questa loro richiesta, pensando che il diretto coinvolgimento della Germania e della Francia è emerso quale una nuova opportunità favorevole per affrontare la questione della finalizzazione del dialogo, al più alto livello politico possibile. Gli ho detto che a mio parere si tratta di una proposta fantastica, che andrebbe accettata", ha sottolineato Rama. (segue) (Kop)